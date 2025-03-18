росіяни найняли на ЗАЕС 2000 людей "з вулиці" – Times

Загальне становище станції є ризиковим, пишуть журналісти

Запорізька атомна електростанція, захоплена на початку повномасштабного вторгнення росіянами, є ризиковим об'єктом, здатним завдати непоправної шкоди. У зв'язку з окупацією станція уже втратила надважливі для ядерної безпеки стабільні постачання води і електроенергії.

Про це йдеться у матеріалі The Times під заголовком "У тіні ядерної розмінної монети Україна боїться катастрофи".

Журналісти поспілкувалися з колишнім працівником ЗАЕС Тарасом (ім'я змінене), якому вдалося вирватися з окупації разом із родиною в 2023. За словами Тараса, до повномасштабної війни на ЗАЕС працювали 11 000 мешканців міста-супутника станції Енергодара.

Близько 2000 з них підписали контракти з Росатомом, якому окупанти віддалі захоплену станцію в управління. Також росіяни найняли по оголошеннях ще "близько 2000 людей без досвіду, практично з вулиці", розповів мер Дмитро Орловський.

Україна все ще постачає електроенергію на станцію через останню робочу лінію. До війни було чотири такі лінії, але три з них тепер "дуже сильно пошкоджені", сказав Тарас. На випадок повного знеструмлення кожен реактор має дизельний генератор, який прокачує воду через нього і охолоджує ядерний матеріал. Але якщо використовувати це занадто часто або не обслуговувати їх належно, то вони теж можуть вийти з ладу.