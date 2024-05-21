Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росіяни не дозволяють евакуюватися жителям Вовчанська

21 травня 2024, 21:09
росіяни не дозволяють евакуюватися жителям Вовчанська
Фото: з вільного доступу
В окупованій частині міста залишається до 100 людей.

У Вовчанську на Харківщині залишилося близько 100 людей. Війська рф фактично взяли їх у заручники й не дозволяють евакуюватися.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", — сказав він.

За його словами, щойно буде можливість, з Вовчанська заберуть тих, хто залишився.

"З прикордоння, де зараз ідуть бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій", — додав голова ОВА.

Збройні сили України відбивають штурми військ рф у Вовчанську Харківської області. Місто на близько 60% перебуває під контролем українських військових.

війнаХарківевакуаціяросія окупантиВовчанськ

Останні матеріали

Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється