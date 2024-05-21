росіяни не дозволяють евакуюватися жителям Вовчанська

В окупованій частині міста залишається до 100 людей.

У Вовчанську на Харківщині залишилося близько 100 людей. Війська рф фактично взяли їх у заручники й не дозволяють евакуюватися.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", — сказав він.

За його словами, щойно буде можливість, з Вовчанська заберуть тих, хто залишився.

"З прикордоння, де зараз ідуть бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій", — додав голова ОВА.

Збройні сили України відбивають штурми військ рф у Вовчанську Харківської області. Місто на близько 60% перебуває під контролем українських військових.