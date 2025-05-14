росіяни не зважають на втрати перед переговорами у Стамбулі – ISW

путін хоче продемонструвати військові можливості росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах.

росія відправляє погано навчених новобранців у піхотні штурми, незважаючи на високі втрати, щоб забезпечити собі кращу позицію на переговорах з Україною та США.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російські військові формують достатньо сил, щоб компенсувати втрати, і посилюють угруповання військ в Україні, незважаючи на збільшення втрат на квадратний кілометр.

"Президент росії путін, схоже, згоден на значні втрати в обмін на мінімальні досягнення, щоб домогтися успіхів на полі бою і продемонструвати військові можливості росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах", - йдеться у звіті.