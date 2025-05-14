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росіяни не зважають на втрати перед переговорами у Стамбулі – ISW

14 травня 2025, 09:33
росіяни не зважають на втрати перед переговорами у Стамбулі – ISW
Фото: з вільного доступу
путін хоче продемонструвати військові можливості росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах.
росія відправляє погано навчених новобранців у піхотні штурми, незважаючи на високі втрати, щоб забезпечити собі кращу позицію на переговорах з Україною та США.
 
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
 
Аналітики зазначають, що російські військові формують достатньо сил, щоб компенсувати втрати, і посилюють угруповання військ в Україні, незважаючи на збільшення втрат на квадратний кілометр.
 
"Президент росії путін, схоже, згоден на значні втрати в обмін на мінімальні досягнення, щоб домогтися успіхів на полі бою і продемонструвати військові можливості росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах", - йдеться у звіті.
 
Аналітики нагадують, що 13 травня путін заявив, що від 50 000 до 60 000 осіб добровільно вступають до російської армії на місяць. Однак при цьому вони вказують, що він може перебільшувати ці цифри, щоб продемонструвати більший розмір російської армії на тлі триваючих перемовин з Україною і Заходом.
 
Як зазначають в ISW, цифри, які озвучують російські та українські джерела, вказують на те, що росія може генерувати достатньо сил для поповнення втрат, одночасно збільшуючи загальну чисельність свого угруповання військ в Україні:
 
"російська армія здатна сформувати достатньо сил, щоб підтримувати рівень свого заміщення і збільшити розмір угруповання російських військ в Україні за рахунок швидкого розгортання низькоякісних військ у передових підрозділах".
 
Так, за даними ISW, нові російські рекрути проходять тільки місяць навчання перед розгортанням в Україні, і ця коротка підготовка обмежує бойові можливості рекрутів і загальну здатність російських військових успішно проводити складні операції.
 
"російські військові наразі віддають пріоритет відправленню погано навчених рекрутів у піхотні атаки для здійснення виснажливих наступів - незважаючи на вищий рівень втрат, - у спробі чинити тиск на Україну і Захід, щоб вони погодилися на вимоги росії в умовах триваючих переговорів. росія також намагається продовжити переговори, щоб домогтися додаткових поступок від Сполучених Штатів і при цьому домогтися додаткових наступів на полі бою", - зазначають аналітики.

 

Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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