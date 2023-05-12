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росіяни нині зосередились лише на утриманні зайнятих позицій – ISW

12 травня 2023, 13:53
росіяни нині зосередились лише на утриманні зайнятих позицій – ISW
Таку тактику ворог застосовує після успіху ЗСУ під Бахмутом.

російські війська ослаблені, тому змушені були відступити і переорієнтуватися на утримання позицій в Бахмуті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Міноборони рф відмовилось від ідеї оточити підрозділи ЗСУ на цій ділянці фронту і тепер їхнє головне завдання – втримати позиції.

"Міноборони росії, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року. Саме тоді було зупинене вербування в'язнів ПВК "Вагнер". Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута і публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони", – говориться у звіті.

Зазначається, що у березні та квітні Міноборони рф на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і повітряно-десантні війська, а також відрядивши мобілізованих резервістів до "Вагнера". Але вже 24 квітня Пригожин заявив, що керівництво розгорнуло лише нерегулярні та некваліфіковані підрозділи для утримання флангів навколо Бахмута.

Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів, вважають експерти ISW.

Також аналітики зазначили, що розподіл ЗСУ в поєднанні зі змінами на полі бою також вказує на те, що небезпека російського оточення значних українських сил в Бахмуті минула.

У Інституті наголосили, що "вагнерівці", ймовірно, вестимуть лобові атаки в Бахмуті – це дозволить українській стороні провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням.

Бахмутвійна в Україніросія окупанти

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