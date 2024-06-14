росіяни обманули китайську державну компанію на $20 млн – Bloomberg

Замовлена фірмою з Китаю партія міді просто зникла.

Китайська державна компанія зазнала збитків на $20 мільйонів через шахрайство з боку російських партнерів. Замовлена фірмою з Китаю партія міді просто зникла.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що компанія Wuchan Zhongda Group Co., обсяг продажів якої у 2023 році склав 580 мільярдів юанів (80 мільярдів доларів США), купила 2 000 тонн рафінованої міді у російського металургійного заводу. Замовлення мало бути доставлене минулого місяця. Проте, як стверджують джерела видання, воно так і не дійшло до порту.

Замість цього, метал був зареєстрований як набагато дешевший граніт і, ймовірно, опинився в Туреччині, згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла партію. Співробітники китайської компанії відвідали росію, щоб розслідувати те, що сталося, однак вони не змогли визначити, де саме знаходиться вищезгаданий металургійний завод.

Компанія Wuchan Zhongda, що базується у східній провінції Чжецзян, відмовилася від коментарів. І хоча цей епізод навряд чи матиме глобальні наслідки, він є останнім ударом по міжнародній торгівлі металами та її репутації.