росіяни обстріляли Дніпропетровщину: вісім загиблих, серед яких двоє дітей, та 29 постраждалих

Кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.

Стали відомі подробиці ворожої комбінованої повітряної атаки по Дніпропетровській області у ніч проти 19 квітня. Відомо, що кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Частину ворожих цілей збили сили ППО. Було знищено 11 ракет із 16 та 9 "Шахедів" із 10. Загалом внаслідок ракетної атаки рф по Дніпропетровщині вбито вісім людей, серед яких двоє малих дітей, поранених 25.

У м. Дніпро загинули дві людини, 20 постраждалих.

Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, інфраструктурні об'єкти.

Через ворожу атаку по м. Синельникове загинули шестеро мешканців, серед них двоє дітей. Поранено шістьох людей, серед них – одну дитину.

Пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Криворізького району постраждало троє людей.

Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт.

У Павлограді пошкоджено підприємство.

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Реакція Зеленського та ОП

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський і закликав партнерів надати більше засобів протиповітряної оборони. Глава держави наголосив, що "ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах".

"росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що тільки сила здатна зупинити російський терор.

"Дніпро. Загиблі та поранені цивільні. Удар по житловому будинку в центрі міста. Терор. Тільки сила зупинить терор. Колективна сила демократичного світу", - заявив Єрмак.