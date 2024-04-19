росіяни обстріляли Дніпропетровщину: вісім загиблих, серед яких двоє дітей, та 29 постраждалих
Стали відомі подробиці ворожої комбінованої повітряної атаки по Дніпропетровській області у ніч проти 19 квітня. Відомо, що кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.
Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Частину ворожих цілей збили сили ППО. Було знищено 11 ракет із 16 та 9 "Шахедів" із 10. Загалом внаслідок ракетної атаки рф по Дніпропетровщині вбито вісім людей, серед яких двоє малих дітей, поранених 25.
- У м. Дніпро загинули дві людини, 20 постраждалих.
- Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, інфраструктурні об'єкти.
- Через ворожу атаку по м. Синельникове загинули шестеро мешканців, серед них двоє дітей. Поранено шістьох людей, серед них – одну дитину.
- Пошкоджено приватні будинки.
- Внаслідок обстрілу Криворізького району постраждало троє людей.
- Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт.
- У Павлограді пошкоджено підприємство.
- На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф.
- Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Реакція Зеленського та ОП
На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський і закликав партнерів надати більше засобів протиповітряної оборони. Глава держави наголосив, що "ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах".
"росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - зазначив Зеленський.
Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що тільки сила здатна зупинити російський терор.
"Дніпро. Загиблі та поранені цивільні. Удар по житловому будинку в центрі міста. Терор. Тільки сила зупинить терор. Колективна сила демократичного світу", - заявив Єрмак.