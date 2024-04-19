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ПОЛІТИКА

росіяни обстріляли Дніпропетровщину: вісім загиблих, серед яких двоє дітей, та 29 постраждалих

19 квітня 2024, 10:22
росіяни обстріляли Дніпропетровщину: вісім загиблих, серед яких двоє дітей, та 29 постраждалих
Джерело: t.me/dnipr_gp_gov_ua
Кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.

Стали відомі подробиці ворожої комбінованої повітряної атаки по Дніпропетровській області у ніч проти 19 квітня. Відомо, що кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Частину ворожих цілей збили сили ППО. Було знищено 11 ракет із 16 та 9 "Шахедів" із 10. Загалом внаслідок ракетної атаки рф по Дніпропетровщині вбито вісім людей, серед яких двоє малих дітей, поранених 25.

  • У м. Дніпро загинули дві людини, 20 постраждалих.
  • Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, інфраструктурні об'єкти.
  • Через ворожу атаку по м. Синельникове загинули шестеро мешканців, серед них двоє дітей. Поранено шістьох людей, серед них – одну дитину.
  • Пошкоджено приватні будинки.
  • Внаслідок обстрілу Криворізького району постраждало троє людей.
  • Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт.
  • У Павлограді пошкоджено підприємство.
  • На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф.
  • Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Реакція Зеленського та ОП

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський і закликав партнерів надати більше засобів протиповітряної оборони. Глава держави наголосив, що "ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах".

"росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що тільки сила здатна зупинити російський терор.

"Дніпро. Загиблі та поранені цивільні. Удар по житловому будинку в центрі міста. Терор. Тільки сила зупинить терор. Колективна сила демократичного світу", - заявив Єрмак.

війнаатакаДніпропетровщинаросія-агресор

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