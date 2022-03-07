CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійська росії 3 липня здійснили масований обстріл із реактивних систем залпового вогню по Слов'янську на Донеччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни обстріляли Слов'янськ
Внаслідок ворожого обстрілу є велика кількість загиблих та поранених
Фото: Getty Images
Про це заявив мер міста Вадим Лях.
Мер повідомив, що у місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами Вадима Ляха, це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час.
Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, повідомила "Суспільному", що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська - 6 загиблих і 15 поранених.
Перед цим стало відомо про обстріл окупантами Краматорська з РСЗВ "Смерч".
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