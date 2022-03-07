росіяни обстріляли Слов'янськ

Внаслідок ворожого обстрілу є велика кількість загиблих та поранених

Війська росії 3 липня здійснили масований обстріл із реактивних систем залпового вогню по Слов'янську на Донеччині.

Про це заявив мер міста Вадим Лях.

Мер повідомив, що у місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами Вадима Ляха, це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час.