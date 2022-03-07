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росіяни обстріляли Слов'янськ

Внаслідок ворожого обстрілу є велика кількість загиблих та поранених
Війська росії 3 липня здійснили масований обстріл із реактивних систем залпового вогню по Слов'янську на Донеччині.
росіяни обстріляли Слов Фото: Getty Images

Про це заявив мер міста Вадим Лях.

Мер повідомив, що у місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами Вадима Ляха, це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час.

Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, повідомила "Суспільному", що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська - 6 загиблих і 15 поранених.

Перед цим стало відомо про обстріл окупантами Краматорська з РСЗВ "Смерч".

 

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03 07 2022 15:50
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