росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницю, яку везли до Єгипту

Ворог вкотре намагається зашкодити продовольчій безпеці.

російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.

"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.