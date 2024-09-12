росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницю, яку везли до Єгипту
12 вересня 2024, 16:53
Ворог вкотре намагається зашкодити продовольчій безпеці.
російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.
"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.