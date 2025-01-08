росіяни обстріляли Запоріжжя: є загиблі та поранені
08 січня 2025, 17:55
Тринадцять людей загинули.
Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю 8 січня збільшилась до 13-и.
Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.
"13 загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. росія – країна-терорист", – написав він.
Федоров повідомляв про обстріл промислової інфраструктури міста й повторні удари ворога. Спочатку глава ОВА писав про одного загиблого й трьох поранених.
Згодом, розповів, що поранених уже 30.
"росіяни цинічно вдарили по місту посеред дня. Наші люди, діти...", – написав Федоров.