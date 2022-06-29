росіяни обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині

Російські окупанти у ніч на середу обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Дніпропетровської області, пошкоджено ЛЕП у с. Велика Костромка.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів стріляв із артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", - проінформував Резніченко.

Голова ОВА також зауважив, що у Великій Костромці пошкоджено лінії електропередач. Спеціалісти не можуть приступити до відновлювальних робіт через небезпеку - село знаходиться без світла.