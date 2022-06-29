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росіяни обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ЛЕП
Російські окупанти у ніч на середу обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Дніпропетровської області, пошкоджено ЛЕП у с. Велика Костромка.
росіяни обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині Фото: ua.korrespondent.net

Про це  повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів стріляв із артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", - проінформував Резніченко. 

Голова ОВА також зауважив, що у Великій Костромці пошкоджено лінії електропередач. Спеціалісти не можуть приступити до відновлювальних робіт через небезпеку - село знаходиться без світла.

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29 06 2022 10:52
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