CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські окупанти у ніч на середу обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Дніпропетровської області, пошкоджено ЛЕП у с. Велика Костромка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ЛЕП
Фото: ua.korrespondent.net
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів стріляв із артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", - проінформував Резніченко.
Голова ОВА також зауважив, що у Великій Костромці пошкоджено лінії електропередач. Спеціалісти не можуть приступити до відновлювальних робіт через небезпеку - село знаходиться без світла.
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29 06 2022 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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