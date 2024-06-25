росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку

Через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.

Ціни на техніку та електроніку в росії можуть зрости на 15-20% ближче до осені через санкції Євросоюзу проти "російського SWIFT" – Системи передання фінансових повідомлень Центробанку рф (СПФС).

Про це повідомляє The Moscow Times.

Напередодні ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакета санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами росії.

Фактично це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.