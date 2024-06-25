росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку
25 червня 2024, 19:55
Стоп росія
Через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.
Ціни на техніку та електроніку в росії можуть зрости на 15-20% ближче до осені через санкції Євросоюзу проти "російського SWIFT" – Системи передання фінансових повідомлень Центробанку рф (СПФС).
Про це повідомляє The Moscow Times.
Напередодні ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакета санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами росії.
Фактично це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.
Досі російська система працювала "оперативно і без збоїв, гідно забезпечуючи оплати в дружні країни, особливо через дочірні європейські банки", заявив радник юрфірми Verba Legal Марат Самарський.
"Якщо іноземні банки, підключені до Системи передання фінансових повідомлень Центробанку рф, почнуть блокувати платежі з росії, це може призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії", – заявив старший партнер логістичної компанії "Оптималог" Георгій Властопуло.
За його словами, через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.
Нагадаємо, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти росії.