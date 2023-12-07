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росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованого лівобережжя Херсонщини

07 грудня 2023, 17:11
росіяни оголосили про
Фото з вільного доступу
Є ймовірність, що вивезених українців депортують до найбільш депресивних регіонів рф.

російські окупанти оголосили про "евакуацію" населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони росії.

Про це повідомив у депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію", мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні. Куди і на яких умовах повезуть – невідомо",  – пише Хлань.

Депутат зазначає, що після минулих евакуацій люди опинялись у найбільш депресивних районах росії.

Херсонська областьевакуаціявійна в Україніросія окупанти

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