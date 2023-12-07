росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованого лівобережжя Херсонщини

Є ймовірність, що вивезених українців депортують до найбільш депресивних регіонів рф.

російські окупанти оголосили про "евакуацію" населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони росії.

Про це повідомив у депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію", мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні. Куди і на яких умовах повезуть – невідомо", – пише Хлань.

Депутат зазначає, що після минулих евакуацій люди опинялись у найбільш депресивних районах росії.