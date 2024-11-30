росіяни окупували одразу три населені пункти – DeepState

російські окупанти захопили населені пункти Жовте, Пустинка та Роздольне Донецької області.

"Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунувся біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому", - сказано у повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення. рф завдала ракетного удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 20 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили 18 атак ворога.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку окупанти двічі намагались просунутись вперед в районах Дружби та Торецька та отримали відсіч.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 34 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 43 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку, де агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

Зазначається, що сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За добу українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку