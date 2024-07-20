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росіяни окупували Роздолівку – DeepState

20 липня 2024, 11:51
росіяни окупували Роздолівку – DeepState
Фото: з вільного доступу
Ворог просунувся у селі Прогрес.

російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.

До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне.
 
Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.
 
російські війська 19 липня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було. російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Невського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.
війна в Україніконтранаступросія окупанти

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