росіяни перекинули тисячі солдатів з України в Курську область – CNN
16 серпня 2024, 12:53
Фото: з вільного доступу
Кілька підрозділів ЗС рф, що складаються щонайменше з 1000 військовослужбовців кожний, перемістилися в Курську область.
росія перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти несподівано успішному українському наступу в Курській області.
Про це пише CNN, посилаючись на заяви американських чиновників.
Як зазначає видання, поки невідомо, скільки військ перекидає росія, але джерела повідомили, що кілька підрозділів розміром з бригаду, що складаються не менше ніж з 1000 військовослужбовців кожне, перемістилися в Курську область.
Як зазначають американські чиновники і представники європейської розвідки, головною метою курської операції ЗСУ, схоже, є створення "стратегічних дилем" для путіна, особливо коли йдеться про те, куди росія має спрямувати військові ресурси.
Проте у росії сотні тисяч солдатів на передовій в Україні, тому перекидання кількох тисяч може не справити великого впливу в короткостроковій перспективі, зазначають чиновники.
Крім того, росія поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області, а натомість зміцнює оборону здебільшого ненавченими призовниками, взятими з інших місць у росії.
"Ми поки що не бачили істотного переміщення і ми не можемо сказати, чи пов'язано це з тим, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення", - сказало одне з джерел в американській розвідці.
Крім військ, переміщених з території України, росія також відправила персонал з Ленінградського військового округу і Калінінграда в росії, щоб допомогти захистити Курськ, сказав один з чиновників США.
Водночас на Заході стурбовані можливим ослабленням позицій України на інших ділянках фронту, які росія може використати для завоювання більшого простору.
"Це вражає з військової точки зору", - сказав один із західних чиновників.
Але Україна "виділяє на це досить досвідчені війська, і вони не можуть дозволити собі втратити ці війська. І відволікання їх від лінії фронту створює можливості для росії скористатися перевагою і прорватися".