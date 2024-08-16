росіяни перекинули тисячі солдатів з України в Курську область – CNN

Кілька підрозділів ЗС рф, що складаються щонайменше з 1000 військовослужбовців кожний, перемістилися в Курську область.

росія перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти несподівано успішному українському наступу в Курській області.

Про це пише CNN, посилаючись на заяви американських чиновників.

Як зазначає видання, поки невідомо, скільки військ перекидає росія, але джерела повідомили, що кілька підрозділів розміром з бригаду, що складаються не менше ніж з 1000 військовослужбовців кожне, перемістилися в Курську область.

Як зазначають американські чиновники і представники європейської розвідки, головною метою курської операції ЗСУ, схоже, є створення "стратегічних дилем" для путіна, особливо коли йдеться про те, куди росія має спрямувати військові ресурси.