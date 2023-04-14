росіяни підняли Тихоокеанський флот по бойовій тривозі

росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності.

російське військове керівництво у п’ятницю, 14 квітня, “раптово” оголосило про підняття Тихоокеанського флоту рф по тривозі у повному складі.

Про це інформує Міноборони рф.

Міністр оборони Шойгу сказав, що "піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі". Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.

Ключова мета, як стверджує відомство, наростити здатність армії “відбивати агресію ймовірного противника”. В межах перевірки Тихоокеанського флоту військо, за планом, відпрацьовувати кроки на випадок висадки ворога на південні Курильські острови та Сахалін.

Уся ця перевірка триватиме у три етапи. Як розповів керівник Генштабу збройних сил рф Валерій Герасимов, на першому – перевірятимуть готовність сил ППО та авіації, на другому – заплановане розгортання сил постійної готовності до районів бойової підготовки, на останньому – буде “відпрацювання навчально-бойових завдань”.

На приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанського військово-морського флоту рф відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Підіймай металобрухт по тривозі, чи не підіймай – весь світ вже побачив руйнацію “скрєпи” непереможної армії рф. І саме з руйнацій “скрєп” починалися незворотні процеси в імперіях”, – наголосив він.

Також Єрмак поцікавився, чому росія на перевірку не підняла крейсер “Москву”.