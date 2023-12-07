росіяни планують провести вибори президента рф на окупованих українських територіях

Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на тимчасово окупованих територіях 15-17 березня.

росіяни мають намір імітувати вибори президента рф на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

"На росії “вибори” президента це пропагандистська формальність, й тому ворог вже планує імітувати цей процес на тимчасово окупованих територіях. Результат цих "виборів” визначений заздалегідь, адже на росії відсутнє громадянське суспільство й весь процес контролюється кремлем. Єдиною ціллю “виборів” є продемонструвати явку, а отже задекларувати підтримку курсу фюрера", – пишуть у нацспротиві.

На окупованих територіях місцеве населення ігнорує вибори рф, тож окупанти вдаються до приховування відсутноті явки. Цього разу вибори планують розтягнути на кілька днів з голосуванням за місцем проживання, щоб пояснити порожні “дільниці для голосування”.