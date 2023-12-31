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росіяни планують захопити ще один населений пункт біля Бахмута на початку 2024

31 грудня 2023, 16:27
росіяни планують захопити ще один населений пункт біля Бахмута на початку 2024
російські загарбники посилили дії на Донеччині.

Окупаційна армія росії хоче на початку 2024 року спробувати захопити населений пункт Іванівське – село, яке розташоване за 8,5 км від Бахмута на Донеччині. В районі Іванівського посилилися дії у виконанні 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) рф. 

Про це військовий експерт Олександр Коваленко написав у своєму Telegram.

Експерт зазначив, що інформація про те, що окупанти задіяли по цьому селу підрозділи 11-ї ОДШБр, надійшла ще в районі 15 грудня. Це вже натякало на те, що командування Повітряно десантних військ (ПДВ) рф має свої плани на це село.

Так, на 1 грудня, 11-у ОДШБр вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом з 56-ю та 83-ю ОДШБр включили до складу формування ПДВ для централізації управління десантними військами.

"російська десантура зараз намагається абстрагуватися від інших родів військ "сухопутників" і перетворитися на щось схоже на незалежне за командуванням формування у складі ЗС рф. Централізація управління десантними військами є першим кроком, по відділенню даних підрозділів від усіх інших компонент не тільки з перспективою створення свого центру управління, але й бюджетом. Тобто, у "кирзачів" розпочався деребан військового бюджету, який на період з 2023 на 2024 рік рекордно виріс", - пояснив Коваленко.

Як зазначив експерт, саме Іванівське для командування ПДВ рф є місцем, де вони можуть показати ефективність цієї концепції. Тобто, швидке захоплення села в першому кварталі 2024 року буде для Повітряно десантних військ РФ пріоритетом і задля доказу живучості даної концепції, але, в першу чергу за можливість отримати "більше іменне корито", вони готові стерти 11-у ОДШБр з далекого Улан-Уде в "нуль" , але досягти результату в максимально стислий термін.

Проте, за словами Коваленка, цю мету ускладнює те, що напередодні в районі Іванівського 102-й мотострілецький полк рф та 150-я мотострілецька дивізія злили кілька" позицій і особливої опори у десантури рф в цьому напрямку не буде, а відтак і результат буде досягнуто лише великою кров'ю.

"Негативна сторона в тому, що взяття Іванівського для командування ПДВ стає справою принципу і вони не пошкодують м'яса, щоб закидати ним село. До так званих виборів президента росії вони хочуть показати, наскільки ефективно можуть діяти окремо від "центру прийняття рішень" на набережній Фрунзе, а тому, наших хлопців після нового року в районі Івановського може очікувати просто дикий набіг смугастого м'яса", - каже Коваленко.

Проте, за його словами, позитивний момент полягаєа у тому, що всередині російської армійської структури почалася боротьба за "корито" не просто між видами Збройних сил, моряками, сухопутниками та авіацією, а й внутрішній поділ родів військ, за принципом такого собі внутрішньоструктурного ПВК зі своїм командуванням і своєю "годівницею".

"У той час як Сергій Шойгу, здавалося б, зміг приструнити позасистемні формування, на кшталт кизяків, ТрВ, ПВК та іншої шушери, ввівши їх у підпорядкування Фрунзенської, всередині самої "цегли" на набережній, почався розброд і хитання, як тільки унюхали можливість урвати в епоху зубожіння країни корито побільше і як востаннє за нього почали гризтися. З одного боку, тенденція хороша, з іншого, нашим захисникам від цього найближчим часом легше не буде", - резюмував Олександр Коваленко.

Бахмутвійна в Україніросія окупантиросіянинплани

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