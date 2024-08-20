росіяни почали будівництво невідомого об'єкта вздовж Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти будують паралельну споруду, схожу на другий міст.

"На цей момент призначення цієї споруди невідоме", – ідеться в повідомленні.

Раніше канал розповідав, що вздовж мосту росіяни вбивають палі.