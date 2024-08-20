росіяни почали будівництво невідомого об'єкта вздовж Кримського мосту
20 серпня 2024, 20:11
Фото: most.life
На сьогодні призначення цієї споруди невідоме.
У тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти будують паралельну споруду, схожу на другий міст.
Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер".
"На цей момент призначення цієї споруди невідоме", – ідеться в повідомленні.
Раніше канал розповідав, що вздовж мосту росіяни вбивають палі.
На супутникових знімках добре видно бонові загородження з обох боків мостової споруди.
"Імовірно, нова споруда призначена для підвищення захисту мосту від потенційних українських атак", – пише "Мілітарний".