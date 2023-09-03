росіяни почали підпалювати мінні поля, щоб зупинити український контрнаступ – NYT

Ворожі позиції укріплені мінними полями та траншеями, через що ЗСУ змушені боротися за кожен будинок.

росіяни почали вдаватись до нової тактики, намагаючись стримати український контрнаступ. Українські військові розповідають, що російські військові підпалюють заміновані поля.

Про це пише The New York Times.

За словами українських військових, росіяни підпалюють заміновані поля, щоб зробити їх ще більш смертоносними. Їхня тактика полягає у тому, що вони заливають заміновані території легкозаймистою речовиною, - розповідає видання, - як тільки українські військові беруться за розмінування, росіяни скидають з безпілотника гранату, тим самим викликаючи "море вогню та вибухів".

Минулого тижня українським військам вдалося звільнити місцевість Роботине, що у Запорізькій області. NYT стверджує, що "це був маленький, але необхідний крок" і тепер, перш ніж дістатися узбережжя, на українців чекає близько 60 миль (100 кілометрів) важкої дороги. Морпіхи сказали журналістам, що бій буде кривавим і повільним, адже росіяни чинять запеклий опір, вони захищені укріпленими позиціями, мінними полями та мають перевагу в повітрі.

"У росіян більше артилерії, більше танків, більше безпілотників і більше людей. А ще вони дуже добре укріплюються — коли кудись потрапляють — чи то населений пункт, чи лісосмуга, чи просто поле",- сказав ветеран морської піхоти, на ім'я Денис.

Попри труднощі, видання підкреслює, що українські військові висловили велику впевненість у тому, що вони можуть зламати російські лінії.

"Після першої та другої рубежів буде прямий шлях до моря, більше ніяких укріплень", — сказав Максим, ще один ветеран-морпіх, який воював в Урожайному.

NYT зазначає, що тактика українських військових значною мірою покладається на зусилля сотень невеликих штурмових груп, кожна з яких має завдання атакувати окремий окоп, лінію дерев чи будинок, де закріпилися росіяни.