росіяни почали прослуховувати розмови українців в окупації – ЦНС
росіяни знову розпочали репресії підпілля на окупованих територіях Херсонської області. Окупанти збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців.
Про це пише Центр нацспротиву.
Українців прослуховують скрізь: від телефонних дзвінків до розмов на автобусних зупинках.
"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців", — пишуть у противі.
Крім того, росіяни провели низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводили допити місцевих та перевіряли документи та мобільні телефони.
У Центрі національного спротиву зауважують, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.