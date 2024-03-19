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росіяни почали прослуховувати розмови українців в окупації – ЦНС

19 березня 2024, 18:27
росіяни почали прослуховувати розмови українців в окупації – ЦНС
Фото: twitter.com/mikekomar
Українців прослуховують скрізь: від телефонних дзвінків до розмов на автобусних зупинках.

росіяни знову розпочали репресії підпілля на окупованих територіях Херсонської області. Окупанти збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих мешканців.

Про це пише Центр нацспротиву.

Українців прослуховують скрізь: від телефонних дзвінків до розмов на автобусних зупинках.

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців", — пишуть у противі.

Крім того, росіяни провели низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводили допити місцевих та перевіряли документи та мобільні телефони.

У Центрі національного спротиву зауважують, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.

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