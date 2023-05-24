росіяни почали вивозити секретні документи з Криму – ЦНС

Зокрема, вивозять військові документи та шифрувальне обладнання.

Окупанти почали евакуйювати секретну документацію з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого криму на територію рф. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління зс рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівництво представництв російських держкомпаній у тимчасово окупованому Криму отримало вказівку готуватися до евакуації.