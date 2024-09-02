росіяни почали застосовувати БпЛА, керовані через оптоволоконний кабель – BILD

У Курській області безпілотник обійшов палаючі машини і знищив австралійський БТР.

Окупаційна російська армія почала застосовувати дрони, які управляються не радіосигналом, а через оптоволоконний кабель.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вивчив відео з Курської області, де російський безпілотник знищив австралійський БТР Bushmaster.

"Перед ударом FPV-дрон майстерно обійшов палаючі на дорозі машини і рухався при цьому біля самої поверхні асфальту. Він передавав оператору зображення дуже високої якості", - пише видання.

Рьопке вважає це свідченнями того, що безпілотник керувався не радіосигналом, а оптоволоконним кабелем. Такі дрони, за даними аналітика, зараз тестують на Заході. На підтвердження цих випробувань видання оприлюднило відео, на якому вони зафіксовані.