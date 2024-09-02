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росіяни почали застосовувати БпЛА, керовані через оптоволоконний кабель – BILD

02 вересня 2024, 14:33
росіяни почали застосовувати БпЛА, керовані через оптоволоконний кабель – BILD
Фото: з вільного доступу
У Курській області безпілотник обійшов палаючі машини і знищив австралійський БТР.
Окупаційна російська армія почала застосовувати дрони, які управляються не радіосигналом, а через оптоволоконний кабель.
 
Про це пише BILD.
 
Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вивчив відео з Курської області, де російський безпілотник знищив австралійський БТР Bushmaster.
 
"Перед ударом FPV-дрон майстерно обійшов палаючі на дорозі машини і рухався при цьому біля самої поверхні асфальту. Він передавав оператору зображення дуже високої якості", - пише видання.
 
Рьопке вважає це свідченнями того, що безпілотник керувався не радіосигналом, а оптоволоконним кабелем. Такі дрони, за даними аналітика, зараз тестують на Заході. На підтвердження цих випробувань видання оприлюднило відео, на якому вони зафіксовані.
 
"У ящик поміщають котушку з ультратонким кабелем завдовжки до 10 км, який прив'язаний до дрона. Оптоволокно дає змогу дрону обійти будь-яку систему РЕБ і підвищити точність із 20% до 95%", - йдеться в публікації.
 
За даними Рьопке, наразі у відкритому доступі є лише три відео, які доводять використання Росією таких безпілотників. Тому масштаб застосування цих систем поки що залишається незрозумілим.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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