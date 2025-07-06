росіяни показали, як навмисно атакують українських рятувальників

Зокрема, росіяни відкрито публікують відео, на якому атакують авто ДСНС в Херсоні.

російська федерація не приховує того, що навмисно наводить дрони на рятувальників.

Про це у Telegram повідомила пресслужба ДСНС України.

Зокрема, росіяни відкрито публікують відео, на якому атакують авто ДСНС в Херсоні.

У дописі ворога вказано, що рятувальники стають "ціллю в разі створення перешкод до виконання бойових завдань. Також там додали, що транспорт виведено з ладу, "жива сила не постраждала", а "мета досягнута".