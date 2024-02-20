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росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів – МОЗ

20 лютого 2024, 09:31
росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів – МОЗ
Фото: moz.gov.ua
197 лікувальних установ не підлягають відновленню, 506 були повністю відбудовані.

За цей час внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 1525 обʼєктів медзакладів та ще 197 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Водночас вже вдалося повністю відновити 506 об’єктів медзакладів, ще 359 — відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення. 

Про це пише МОЗ. 

"Майже 24 місяці повномасштабної війни російська армія цілеспрямовано завдає ударів по українським лікарням та амбулаторіям. Ворог систематично обстрілює цивільну інфраструктуру і вбиває мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та всі можливі конвенції. Постійні атаки країни-агресорки завдають значних втрат та збільшують навантаження на медичну систему України. Однак МОЗ разом із партнерами працюють, щоби незалежно від місцеперебування, у містах чи селах, українці мали безперешкодний доступ до медичних послуг. Це є нашим пріоритетом", — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. 

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини, Запоріжжя. У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. 

Крім того, росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 258 та захопила 125 автівок "екстренки". 

Однак, попри постійні бомбардування та обстріли, в Україні тривають роботи з відновлення. Вже вдалося відновити більшість медичних закладів на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, таких як вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Зокрема, найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. 

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