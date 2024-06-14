росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі

Про справжні наслідки нічної атаки у росії мовчать.

У Міністерстві оборони рф заявили, що збили в ніч на 14 червня 87 безпілотників над кількома областями та тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться у зведенні МО рф, вночі росіяни нібито "присікли" спробу атаки безпілотників літакового типу по об'єктах у кількох регіонах.

У відомстві переконують, що влучань нібито нема.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено два БПЛА над територією Бєлгородської, два БПЛА над територією Волгоградської, шість БПЛА над територією Воронезької, шість БПЛА над територією Курської, сімдесят БПЛА над територією Ростовської областей, а також один БПЛА над територією Криму", - звітують росіяни.

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 14 червня, росію масовано атакували безпілотники. "Бавовну" чули у кількох регіонах країни-окупанта.

Зокрема, росіяни заявили про вибухи в районі військового аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. У місцевих пабліках писали про нібито атаку невідомих БПЛА.

Очевидці писали, що у бік Морозовська "щось летить і дзижчить". Втім, російська ППО у відповідь на атаку мовчить. Згодом з'явилися кадри пожежі. Ймовірно, палало на аеродромі.

Крім того, про вибухи в районі "Морозовська" повідомляли українські моніторингові канали.

російські канали згодом заявили, що у Морозовському районі зникла електрика внаслідок "масованої атаки безпілотників". Губернатор Василь Голубєв заявив, що до зони відключення потрапили кілька населених пунктів, а жертв нібито нема.

На аеродромі "Морозовськ" базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк рф з літаками Су-34, Су-24 та Су-24М.

Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що "пташки" атакували нафтобазу. Вона нібито була "незначно" пошкоджена.

Як переконує Гусєв, безпілотники незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.

У російських пабліках також повідомляли про атаку дронів на Курську область. росіяни стверджують, що спрацювала ППО.