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росіяни посилюють репресії у школах на тимчасово-окупованих територіях країни

09 вересня 2024, 17:57
росіяни посилюють репресії у школах на тимчасово-окупованих територіях країни
Окупанти шукатимуть підпілля серед школярів.
російські окупанти посилюють репресії щодо школярів на ТОТ, щоб вичислити українське підпілля. 
 
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
 
"Тепер у школах на ТОТ до проведення уроків будуть залучатися і спеціально підготовлені поліцаї. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків", — зазначають у спротиві.
 
Напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей, які "потенційно підтримують Україну", або як називають це окупанти, школярів з "девіантною поведінкою". 
 
"Ваша безпека та безпека ваших дітей – це наша головна цінність. Тому закликаємо батьків проводити бесіди із своїми дітьми щодо відповідної поведінки під час спілкування із окупантами. А небайдужих закликаємо надавати інформацію про ворога, його розташування та техніку, а також про колаборантів", — наголошують у спротиві.
 
війна в Українішколиросія окупанти

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