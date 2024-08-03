росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube
03 серпня 2024, 20:33
Ютублого
Представник YouTube наполягає: з боку сервісу все працює справно.
Відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території росії.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru.
Зазначається, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.
Водночас, як зазначають пропагандисти, відео у високій якості продовжують відтворюватися в "Яндекс браузері", а також у комп’ютерній версії браузера Safari.
У відповідь на запит російської служби "Голосу Америки" представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.
"Нам відомо, що деякі люди не можуть отримати доступ до YouTube у росії. Це не є результатом будь-яких технічних проблем чи дій із нашого боку,"- зазначили в компанії.
У YouTube також не уточнили, чи вживають якихось заходів для вирішення проблеми.