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росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube

03 серпня 2024, 20:33
росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube
Ютублого
Представник YouTube наполягає: з боку сервісу все працює справно.

Відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території росії.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru.

Зазначається, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.
 
Водночас, як зазначають пропагандисти, відео у високій якості продовжують відтворюватися в "Яндекс браузері", а також у комп’ютерній версії браузера Safari.
 
У відповідь на запит російської служби "Голосу Америки" представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.
 
"Нам відомо, що деякі люди не можуть отримати доступ до YouTube у росії. Це не є результатом будь-яких технічних проблем чи дій із нашого боку,"- зазначили в компанії.

 

У YouTube також не уточнили, чи вживають якихось заходів для вирішення проблеми.

 

Youtubeвійна в Україніросія окупанти

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