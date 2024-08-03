росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube

Представник YouTube наполягає: з боку сервісу все працює справно.

Відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території росії.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru.

Зазначається, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

Водночас, як зазначають пропагандисти, відео у високій якості продовжують відтворюватися в "Яндекс браузері", а також у комп’ютерній версії браузера Safari.