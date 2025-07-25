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росіяни поцілили КАБом по медзакладу Харкова: є загиблий та поранені

25 липня 2025, 14:55
росіяни поцілили КАБом по медзакладу Харкова: є загиблий та поранені
фото ДСНС, ілюстративне
рф другий день поспіль гатить авіабомбами по Харкову
росіяни поцілили КАБом по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова, внаслідок чого є постраждалі, щонайменше одна людина загинула.
 
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
 
Наразі відомо вже про 12 постраждалих, серед яких – 12-річна дівчинка. Четверо людей госпіталізували. 
 
"Під завали можуть перебувати ще троє людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває", - повідомив він.
 
Він опублікував фото з наслідками російського удару по Індустріальному району Харкова.
 
На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків.
 
Керівник обласної прокуратури Аміл Омаров заявив, що росіяни вдарили сьогодні по Харкову авіабомбами УМПБ-5. 
 
"Це такий же боєприпас, як і вчора. Вилучаємо уламки, щоб встановити технічні характеристики. Їх передадуть експертам та органам досудового розслідування", — зазначив він.
 
За словами прокурора, окупанти, ймовірно, використовують Харків як полігон для випробування нових видів озброєння.
 
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що близько 11:30 росіяни завдали удару по місту керованою авібомбою, яка влучила у будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. Мер зауважив, що поряд – ще одне приміщення для лікування людей. Також пошкоджено приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.
 
Станом на 12:38 відомо про 7 поранених.  У той чи іншій мірі постраждали 9 приватних будинків та два авто. Цього разу обійшлося без пожежі, розповів мер міста.
Харківвійна в Україніросія окупанти

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