росіяни поцілили КАБом по медзакладу Харкова: є загиблий та поранені

росіяни поцілили КАБом по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова, внаслідок чого є постраждалі, щонайменше одна людина загинула.

Наразі відомо вже про 12 постраждалих, серед яких – 12-річна дівчинка. Четверо людей госпіталізували.

"Під завали можуть перебувати ще троє людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває", - повідомив він.

Він опублікував фото з наслідками російського удару по Індустріальному району Харкова.

На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків.

Керівник обласної прокуратури Аміл Омаров заявив , що росіяни вдарили сьогодні по Харкову авіабомбами УМПБ-5.

"Це такий же боєприпас, як і вчора. Вилучаємо уламки, щоб встановити технічні характеристики. Їх передадуть експертам та органам досудового розслідування", — зазначив він.

За словами прокурора, окупанти, ймовірно, використовують Харків як полігон для випробування нових видів озброєння.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив , що близько 11:30 росіяни завдали удару по місту керованою авібомбою, яка влучила у будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. Мер зауважив, що поряд – ще одне приміщення для лікування людей. Також пошкоджено приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.