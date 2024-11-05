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росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі, є загиблі

05 листопада 2024, 11:33
росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі, є загиблі
Фото: Міська рада Запоріжжя
Є загиблі та поранені.
Сьогодні вранці росіяни вдарили по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Загинули шестеро людей.  Поранені дев'ять. 
 
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 
 
"росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури", – написав він у телеграмі.
 
Згодом додав, що шестеро людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа.
війна в Україніросія окупантиЗапоріжжя

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