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росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі

11 квітня 2024, 14:07
росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі
Фото: УНІАН
Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських військ, вся генерація ПАТ "Центренерго" була повністю знищена.

Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Вона забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.

Про це повідомили у ПАТ "Центренерго".

Трипільська ТЕС, розташована на Київщині, зазнала значних руйнувань. Попри те, що всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, залишилися живими, масштаби руйнувань є жахливими. Унаслідок влучань снарядів сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Її руйнування матиме значний негативний вплив на енергопостачання цих регіонів.

"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

ТЕСвійна в Україніракетні удариросія окупанти

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