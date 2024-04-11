росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі
Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Вона забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.
Про це повідомили у ПАТ "Центренерго".
Трипільська ТЕС, розташована на Київщині, зазнала значних руйнувань. Попри те, що всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, залишилися живими, масштаби руйнувань є жахливими. Унаслідок влучань снарядів сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.
Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Її руйнування матиме значний негативний вплив на енергопостачання цих регіонів.
"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.