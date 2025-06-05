росіяни повторним ударом знищили будівлю Херсонської ОВА
05 червня 2025, 16:51
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram
Судячи з повідомлень, її атакували керованими авіаційними бомбами.
росія повторним ударом 5 червня знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.
Близько 5 ранку вона завдала удару, що пошкодив частину даху і горішні поверхи.
Удень росія повторно вдарила по будівлі. Вона практично знищена.
"росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – сказав очільник адміністрації.
Ранкову атаку окупанти провели авіабомбами. Деталі про повторний удар поки невідомі.