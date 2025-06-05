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росіяни повторним ударом знищили будівлю Херсонської ОВА

05 червня 2025, 16:51
росіяни повторним ударом знищили будівлю Херсонської ОВА
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram
Судячи з повідомлень, її атакували керованими авіаційними бомбами.

росія повторним ударом 5 червня знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

Близько 5 ранку вона завдала удару, що пошкодив частину даху і горішні поверхи.

Удень росія повторно вдарила по будівлі. Вона практично знищена. 
 
"росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – сказав очільник адміністрації. 
 
Ранкову атаку окупанти провели авіабомбами. Деталі про повторний удар поки невідомі. 
війна в Україніросія окупантиХерсон

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