У тижневому огляді подій на фронті Дональд Гілл констатує, що росіяни продовжують атакувати на всіх ділянках фронту, але не мають просування або ж зовсім незначне. А подекуди втрачають позиції через знищення особового складу.

Передмова Тома Купера. Кажуть, що ми живемо в "історичні часи". І справді, часто не знаєш, в який бік дивитися з усіх "новин" про "історичні часи"...

Не можу не помітити, що переживати "історичні часи" стає виснажливо, особливо враховуючи спеку на вулиці (не тільки "в новинах"). Більше того, холодний факт полягає в тому, що навіть якби ми хотіли висвітлити кілька інших тем, на Саркастозаврі ми не можемо (і не маємо наміру) висвітлити всі "цікаві" війни, що відбуваються зараз: їх просто занадто багато. Або нас занадто мало (як вам більше подобається).

Тому ми й надалі зосереджуватимемося на аналізі війни в Україні.

Північна Харківщина: Вовчанськ. Більшість одноповерхових будівель у Вовчанську не мають дахів, а багато з них більше не мають стін. Оскільки значна частина укриттів і прикриття зруйнована, щільність живої сили дуже низька для обох сторін, щоб мінімізувати виявлення і втрати від масованих бомбардувань і безпілотних літальних апаратів. Навіть багатоповерхові будівлі в "цитаделі" руйнуються. При такій малій кількості військ на передовій достатньо лише кількох жертв, щоб сектор став безлюдним.

Зрозуміло, що головні зусилля росіян спрямовані на те, щоб утримати агрегатний завод і захопити територію на північ і захід від нього, щоб створити безпечні шляхи постачання до заводу, навіть якщо вони в основному не змогли цього зробити. Піхота, яка все ж таки дісталася до заводу, має пройти через такі випробування, що мало хто виживає.

Україна продовжує запеклі бої за "цитадель" і плацдарм через невелику річку на південний захід від заводу. На решті території Вовчанська вони, схоже, задовольняються тим, що атакують російську піхоту там, де знаходять її, використовуючи безпілотники, а іноді й артилерію. Якщо вони побачать достатньо велике скупчення росіян в одній будівлі, вони застосують артилерію і авіаудари. За три тижні Україна не застосувала жодного авіаудару, зафіксованого на відео, що, ймовірно, означає, що не було достатньо великого скупчення росіян, щоб виправдати його.

За відсутності російських солдатів через втрати, Україна наступає, щоб заповнити порожнечу. Схоже, саме це вони зробили в районі, позначеному на карті білим кольором на захід від агрегатного заводу, і схоже, що російські безпілотники намагаються їх вистежити.

Кілька тижнів тому група російських спецпризначенців перебігла вулицю, щоб увійти до сильно пошкодженої будівлі. Ця будівля вже не стоїть.

Два відео з дронів, які показують рівень руйнувань у Вовчанську. У більшій частині міста залишилося дуже мало укриттів, лінію фронту утримує невелика кількість військових. На основі цих відео, ось ще два види Вовчанська:

російський безпілотник атакував українські позиції у спірному коридорі на захід від агрегатного заводу.

За 10 км на захід від Вовчанська, лінія фронту біля села Стариця вже два місяці залишається статичною, але Україна вступає в бій з російськими військами. За 1500 метрів на північний захід від села знищено БМП.

Башкирія – республіка в росії за 1000 км від України. Рота башкир, що воює на боці України, захопила в полон одного зі своїх, що воює на боці росії.

росіянин пише про свій досвід з "Птахами Мадяра". Половина підрозділу Мадяра знаходиться в Херсонщині, інша половина на Харківщині. На Херсонщині вони помічали російську ціль, і до того часу, як вони відправляли безпілотник, щоб знищити її, ціль могла вже зникнути. Тож у місцях з високим трафіком вони піднімали безпілотник у повітря, а потім приземляли його, вимикаючи двигуни та економлячи батареї. Коли ціль помічали, безпілотник знову запускали і він миттєво летів до найближчої цілі. Під час цього зіткнення була застосована модифікована форма цієї тактики.

Північна Харківщина: Глибоке. росія все ще утримує центр Глибокого. Вони використовують лісосмуги для перекидання підкріплень пішки, і цим підкріпленням доводиться проходити крізь вогонь українських військ, щоб дістатися до селища. Вже кілька тижнів поспіль більшість російської техніки, яка під'їжджає до села ближче, ніж на 5 км, знищується. Враховуючи високі темпи виснаження російських сил під час укріплення Глибокого, я не знаю, наскільки сильно Україна намагається захопити решту села. З іншого боку, росія використовує повітряні удари, щоб спробувати відрізати українське постачання і підкріплення від села.

З'являється все більше відео, на яких російські солдати завмирають, коли їх помічають безпілотники. Це правда, що рухомий об'єкт привертає більше уваги, ніж нерухомий, але якщо його помітили, залишатися нерухомим не допоможе.

Західна Луганщина. Після тижнів постійних обстрілів тилу українських позицій, росія провела серію масованих обстрілів позицій ЗСУ в районі Синьківки та на захід від цього місця. Снаряди, ракети, термобаричні снаряди та авіаудари били по українській лінії фронту.

Проте, 18 російських піхотних атак, що послідували за цим, змогли взяти лише одну лісосмугу. Цікаво, що в цих атаках росіяни не використовували техніку.

Далі на південь більшість обстрілів були обмежені тиловими районами України. росія знову атакувала піхотою, а не технікою: так було в більшості місць, але росіяни просунулися майже на три кілометри, щоб увійти в село Піщане.

Колумбійський доброволець, який служить у 66-й механізованій бригаді ЗСУ, одягає протигаз після того, як росія застосувала хімічну зброю в Кремінському лісі. Було багато повідомлень про те, що росія використовувала задушливі речовини протягом всієї війни. Туман, який видно на відео і на доданому нижче фото – це хмара хімічних речовин.

Бахмут. Після того, як минулого тижня росіяни зайняли район каналу в Часовому Яру, вони не змогли продовжити своє просування. Нижче я додаю карту, щоб показати, що вся вага російських обстрілів зараз зосереджена на місті на захід від каналу. Ця частина Часового Яру складається з одноповерхових будинків на одну сім'ю та дерев. Ці будівлі не можуть витримати обстріл так, як багатоквартирні будинки. Через обстріли Україна матиме лише невелику кількість особового складу на лінії фронту. Як довго вони зможуть утримувати цю лінію, частково залежатиме від оборонних позицій, які вони вирили по всьому місту.

російська піхота використовує теплові плащі, щоб уникнути виявлення безпілотниками вночі. Маски дійсно мають ефект, але вони більш ефективні, коли солдат стоїть на місці і повністю вкритий. На цьому відео немає вибухів, але ви можете побачити, що бачить український безпілотник навколо Часового Яру.

Торецьк. ...просто дружнє, доброзичливе нагадування (оскільки багато хто, здається, відмовляється це зрозуміти... частково тому, що російський "наступ" на північній Харківщині є таким гарним відволікаючим маневром): це було, є і залишатиметься фактичною метою росії на цей рік (як пояснювалося в одній з оцінок кількамісячної давнини)...

Минулого тижня росіяни не змогли просунутися в напрямку Торецька зі сходу чи Новогорода з півдня, частково через вогонь підтримки з БТРів та інших БМП і танків. В атаці все ще дуже мало російської техніки, хоча росія втратила два танки і дві БМП, тоді як Україна втратила Т-64.

Існує повідомлення, засноване на російському відео, про те, що росія проклала невеликий тунель, щоб просунутися під українською обороною і потрапити в сам Нью-Йорк. Лінія фронту в цьому районі була стабільною протягом кількох років, тож був час, щоб це зробити, але навіть у цьому випадку Нью-Йорк знаходиться за 5 км за лінією фронту. Попередні тунелі в Авдіївці були довжиною менше кілометра, і навіть каналізаційний колектор, який використовувався в Авдіївці, був лише 2,5 км завдовжки. Підтверджуючі звіти були б корисними.

Шестеро росіян ховаються в пошкодженому будинку в Нью-Йорку, в який потім потрапляє мінометний обстріл. росіяни особливо радіють, захопивши частину села так, ніби це американське місто.

Бої від хати до хати з української точки зору.

Авдіївка-Покровськ. Звісно, група російських військ "Південь" продовжує наступати в цьому напрямку. Зрештою Торецьк – не єдина їхня мета: перш за все, вони знають, що не зможуть взяти Торецьк, не забезпечивши фланги цього району, а цими флангами є Часів Яр на півночі та ділянка від Авдіївки до Покровська на півдні.

Відповідно, росіяни просунулися приблизно на 1500 метрів на захід і південь від Новопокровського. Підрозділ колишніх ув'язнених (цього разу з українських в'язниць), які служать у 47-й механізованій бригаді, контратакував під Новоселівкою Першою, щоб сповільнити просування росіян. У бою вони втратили М1 і Бредлі, тоді як росія втратила два танки, вісім БТР/БМП, дві артилерійські установки і, можливо, два десятки вантажівок.

Тим не менш, росіяни дійшли до першого будинку в Яснобродівці і вивісили прапор, щоб оголосити її "звільненою". На даний момент це (поки що) не так.

Мар'їнка. росіяни також мають достатньо військ, щоб тримати українців на цій ділянці: фактично, щоб зв'язати підрозділи ЗСУ, які в іншому випадку могли б бути передислоковані в інше місце. Відповідно, Україна все ще веде затяжні бої в Красногорівці.

Позитивним моментом є те, що російські атаки з боку Мар'їнки в напрямку Георгіївки знищуються ще до того, як вони досягають села (або, в гіршому випадку, як тільки вони потрапляють всередину, як це було три тижні тому). Те ж саме стосується російських атак з боку Новомихайлівки та всіх полів на південь від неї. росіяни не змогли просунутися вперед, але я додав карту лише для того, щоб показати, яких великих втрат зазнала росія в транспортних засобах, багато з яких були завантажені піхотою.

І ще одне нагадування: любителі пуддінга за кордоном і росіяни, які читають цю статтю, можуть ігнорувати або навіть заперечувати такі факти, але існує безліч доказів того, що для взяття Новомихайлівки росіянам знадобилося "всього лише" 5 полків і 6 батальйонів, 6,5 місяців часу і щонайменше 320 одиниць підбитої техніки.

Запоріжжя. На відео зафіксовано, як український безпілотник атакує російську позицію в підвалі. Ця позиція знаходиться в центрі селища Урожайне, тобто росіяни щонайменше просунулися так далеко на північ. Невідомо, чи змогли вони утримати присутність на інших позиціях у центрі, але російські артилерійські удари за 200-800 метрів на південь свідчать про те, що не змогли.

Херсонщина. Херсонський рибалка робить свій внесок у боротьбу з російськими безпілотниками.

росіяни щодня обстрілюють і бомбардують цивільне населення в Херсонській області. Під час одного з таких обстрілів минулого тижня 16-річній дівчині, яка мешкає за 10 км від річки, відірвало руку. Вони часто чекають, поки прибудуть служби швидкого реагування, перш ніж атакувати знову, щоб вбити їх. Минулого тижня безпілотник скинув бомбу на пожежну машину. Екіпаж якимось дивом вижив.

Крим. Повідомляється, що український безпілотник був знищений російським безпілотником...

... а потім українці завдали удару по ще одному російському ЗРК С-300 або С-400 в Криму, цього разу в районі мису Фіолент.

Чорне море. Україна затримала судно під прапором Камеруну, що належить Туреччині, за те, що воно зайшло до Севастополя і завантажило крадену українську пшеницю для продажу від імені росії. Судно буксирують до Одеси, а його азербайджанський капітан був заарештований і може бути відправлений до в'язниці на п'ять років. Судно вимкнуло передачу локатора АІС і змінило судові журнали. З 1999 року судно перевіряли 40 разів і 38 разів звинувачували у порушеннях. Раніше судно заходило і виходило з Севастополя в листопаді 2023 року, а в травні розвантажило турецький вантаж. Ще двадцять одне судно було заочно заарештовано за перевезення краденого зерна.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3