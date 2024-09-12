росіяни прорвали оточення на річці Сейм у Курській області – BILD

Їм вдалося відбити у ЗСУ кілька населених пунктів.

Від учора росіяни перейшли в контрнаступ у Курській області за підтримки танків і бронетехніки.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

російські війська відкинули ЗСУ з-під села Коренєве, а також вибили українських військових із сіл Червоножовтневе, Снагость і Комарівка.

Таким чином, як зазначив екперт, зі східного боку росіяни розірвали оточення, в яке потрапили російські частини ще наприкінці серпня.

Репке нагадав, що на півночі росіяни були відрізані річкою Сейм, на заході та півдні - кордоном з Україною.

"З'явилися візуальні підтвердження того, що російські війська відбили Червоножовтневе і Комарівку в Курській області. "Візуальні" означає, що реальна ситуація може бути набагато гіршою, ніж на карті", - деталізував Рьопке.