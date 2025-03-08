росіяни прорвались на Курщині через блокування розвідданих від США – Time
08 березня 2025, 14:53
iakursk.ru
ЗМІ розкрили наслідки рішення Трампа про зупинення передачі розвідданих
Рішення США призупинити передачу розвідувальної інформації Україні сприяло успіхам росії на критичній ділянці фронту в Курській області. Це значно послабило позицію президента Володимира Зеленського на переговорах і призвело до значних втрат серед українських військових.
Про це пише Time з посиланням на п’ятьох високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів, знайомих із ситуацією.
"В результаті цієї паузи є сотні загиблих українців", - заявив один з офіцерів.
Він попросив залишитися анонімним через чутливість питання.
"Найбільша проблема - моральний дух", - зазначив він, наголошуючи, що українські збройні сили змушені воювати без доступу до деяких із найважливіших систем озброєння не через удари противника, а через зміну позиції Вашингтона.
Президент Зеленський розглядає цей регіон як ключовий важіль у потенційних мирних переговорах із москвою. Його стратегія передбачає можливий обмін частини Курської області на тимчасово окуповані росією українські території.