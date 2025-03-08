росіяни прорвались на Курщині через блокування розвідданих від США – Time

ЗМІ розкрили наслідки рішення Трампа про зупинення передачі розвідданих

Рішення США призупинити передачу розвідувальної інформації Україні сприяло успіхам росії на критичній ділянці фронту в Курській області. Це значно послабило позицію президента Володимира Зеленського на переговорах і призвело до значних втрат серед українських військових.

Про це пише Time з посиланням на п’ятьох високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів, знайомих із ситуацією.

"В результаті цієї паузи є сотні загиблих українців", - заявив один з офіцерів.

Він попросив залишитися анонімним через чутливість питання.