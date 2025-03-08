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росіяни прорвались на Курщині через блокування розвідданих від США – Time

08 березня 2025, 14:53
росіяни прорвались на Курщині через блокування розвідданих від США – Time
iakursk.ru
ЗМІ розкрили наслідки рішення Трампа про зупинення передачі розвідданих
Рішення США призупинити передачу розвідувальної інформації Україні сприяло успіхам росії на критичній ділянці фронту в Курській області. Це значно послабило позицію президента Володимира Зеленського на переговорах і призвело до значних втрат серед українських військових.
 
Про це пише Time з посиланням на п’ятьох високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів, знайомих із ситуацією.
 
"В результаті цієї паузи є сотні загиблих українців", - заявив один з офіцерів.
 
Він попросив залишитися анонімним через чутливість питання.
 
"Найбільша проблема - моральний дух", - зазначив він, наголошуючи, що українські збройні сили змушені воювати без доступу до деяких із найважливіших систем озброєння не через удари противника, а через зміну позиції Вашингтона. 
 
Президент Зеленський розглядає цей регіон як ключовий важіль у потенційних мирних переговорах із москвою. Його стратегія передбачає можливий обмін частини Курської області на тимчасово окуповані росією українські території.

 

війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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