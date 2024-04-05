росіяни просунулись на деяких ділянках фронту - ISW

Українська повітряна розвідка ускладнює російські наступальні операції.

російські загарбники, посиливши механізовані атаки, просунулися до східної околиці Часового Яру. Позиційні бої 4 квітня також тривали на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у звіті аналіиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

На Куп'янському напрямку підтверджених змін лінії фронту не було. За даними російських джерел, високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на Лиманському напрямку.

російські війська 4 квітня здійснили посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру, що на захід від Бахмута. Їм вдалося просунутися до східної околиці населеного пункту.

На відео з геолокацією, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська проводять посилену механізовану атаку на Часів Яр. Механізована колона рф просувалася ділянкою автодороги Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (найсхідніша частина Часового Яру). Однак українські війська не дозволили загарбникам просунутися далі до Часового Яру.

За даними аналітиків, рф віддає пріоритет наступальним операціям на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Відео з геолокацією свідчать, що війська рф нещодавно просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута). Загарбники також нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на північний схід від Бахмута). Окрім того, захопили значну частину південного Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої 4 квітня також тривали на захід від Авдіївки. російські військові блогери заявили, що їхні війська просунулися на глибину до 830 метрів на південний схід від Уманського і на глибину до 600 метрів у районі Семенівки. За їхніми словами, 3 і 4 квітня українські сили здійснили кілька контратак у районі Тоненького (на захід від Авдіївки), Уманського, Водяного та Первомайського.

Представник однієї з українських бригад, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська намагаються просуватися в цьому районі, доки дозволяють погодні умови. Ймовірно, маються на увазі наземні умови, які з настанням весни стануть менш сприятливими для механізованого маневру.