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росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів – DeepState

17 липня 2024, 08:55
росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів – DeepState
Фото: з вільного доступу
Аналітики прокоментували заяви щодо Кринок.
Аналітики DeepState розповіли про останні зміни на російсько-українському фронті та прокоментували ситуацію навколо селища Кринки на Херсонщині.
 
Про це йдеться у Telegram-каналі DeepState.
 
Окупаційним військам рф вдалося просунутися у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Водночас українські захисники відкинули окупантів в районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.
 
"По Кринках ми вже не раз публічно казали, що очікуємо офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди - мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа", - додали аналітики.
війна в Україніросія окупантиконтрнаступ

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