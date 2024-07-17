росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів – DeepState

Аналітики прокоментували заяви щодо Кринок.

Аналітики DeepState розповіли про останні зміни на російсько-українському фронті та прокоментували ситуацію навколо селища Кринки на Херсонщині.

Про це йдеться у Telegram-каналі DeepState.

Окупаційним військам рф вдалося просунутися у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Водночас українські захисники відкинули окупантів в районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.

"По Кринках ми вже не раз публічно казали, що очікуємо офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди - мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа", - додали аналітики.