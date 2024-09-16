росіяни просунулися на фронті в Україні та у Курській області – звіт ISW

За даними аналітиків, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

російські війська просунулися на трьох напрямках фронту в Україні – Сіверському, Покровському і під Вугледаром. Ворог також відвоював населений пункт у Курській області, де водночас просуваються ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони України просунулися у Глушковському районі Курської області. Як заявив 14 вересня російський військовий блогер, українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).

російська армія нещодавно просунулася до українського виступу на Курщині і відбила населений пункт. Геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня вказують на те, що ворог просунувся на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунувся на захід від Любимівки відповідно. російські джерела стверджували, що підрозділи їхніх військ відбили Борки (на південний схід від Суджі).