росіяни просунулися на фронті в Україні та у Курській області – звіт ISW
16 вересня 2024, 09:53
Фото: з вільного доступу
За даними аналітиків, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.
російські війська просунулися на трьох напрямках фронту в Україні – Сіверському, Покровському і під Вугледаром. Ворог також відвоював населений пункт у Курській області, де водночас просуваються ЗСУ.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Сили оборони України просунулися у Глушковському районі Курської області. Як заявив 14 вересня російський військовий блогер, українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).
російська армія нещодавно просунулася до українського виступу на Курщині і відбила населений пункт. Геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня вказують на те, що ворог просунувся на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунувся на захід від Любимівки відповідно. російські джерела стверджували, що підрозділи їхніх військ відбили Борки (на південний схід від Суджі).
На Харківщині 14 і 15 вересня тривали бої біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.
Український боєць, який воює на півночі Харківської області, 15 вересня заявив, що темпи ворожих ударів планувальними бомбами знижувалися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки окупанти втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.
російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
За даними ISW, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.
російські військові блогери стверджували, що їхня армія просунулася на схід від Селидового, до південно-західної Українки (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки. Але аналітики ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.