Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни просунулися на фронті в Україні та у Курській області – звіт ISW

16 вересня 2024, 09:53
росіяни просунулися на фронті в Україні та у Курській області – звіт ISW
Фото: з вільного доступу
За даними аналітиків, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.
російські війська просунулися на трьох напрямках фронту в Україні – Сіверському, Покровському і під Вугледаром. Ворог також відвоював населений пункт у Курській області, де водночас просуваються ЗСУ.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Сили оборони України просунулися у Глушковському районі Курської області. Як заявив 14 вересня російський військовий блогер, українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).
 
російська армія нещодавно просунулася до українського виступу на Курщині і відбила населений пункт. Геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня вказують на те, що ворог просунувся на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунувся на захід від Любимівки відповідно. російські джерела стверджували, що підрозділи їхніх військ відбили Борки (на південний схід від Суджі).
 
На Харківщині 14 і 15 вересня тривали бої біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.
 
Український боєць, який воює на півночі Харківської області, 15 вересня заявив, що темпи ворожих ударів планувальними бомбами знижувалися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки окупанти втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.
 
російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
 
За даними ISW, 15 вересня російські сили просунулися на Покровському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.
 
російські військові блогери стверджували, що їхня армія просунулася на схід від Селидового, до південно-західної Українки (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки. Але аналітики ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

 

контрнаступфронтвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється