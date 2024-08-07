росіяни просунулися на трьох напрямках на Донбасі – DeepState

окупанти продовжують наступати.

Загарбницькі війська Росії просунулися біля трьох населених пунктів в Донецькій області. Також уточнено лінію зіткнення у Глибокому

Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.

Зазначається, що окупанти просунулися у Нью-Йорку на Торецькому напрямку, у Желанному - на Покровському. Також армія рф має просування біля Микільського на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.