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росіяни просунулися на трьох напрямках на Донбасі – DeepState

07 серпня 2024, 10:05
росіяни просунулися на трьох напрямках на Донбасі – DeepState
Фото: з вільного доступу
окупанти продовжують наступати.
Загарбницькі війська Росії просунулися біля трьох населених пунктів в Донецькій області. Також уточнено лінію зіткнення у Глибокому
 
Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.
 
Зазначається, що окупанти просунулися у Нью-Йорку на Торецькому напрямку, у Желанному - на Покровському. Також армія рф має просування біля Микільського на Курахівському напрямку.
 
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.
війна в Українінаступ рфросія окупанти

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