росіяни просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – ISW

Окупанти мають успіх одразу на кількох напрямках

На фронті фіксується просування російських окупантів під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Війська рф продовжили наступальні операції в районі головного українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

російські воєнкори стверджували, що путінські війська просунулися в районі Черкаського Поріччя (на північ від Суджі) та від Плехове в напрямку Куриловки (обидва на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.