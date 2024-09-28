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росіяни просуваються на Донеччині та захопили ще одне місто – ISW

28 вересня 2024, 11:53
росіяни просуваються на Донеччині та захопили ще одне місто – ISW
Фото: з вільного доступу
Окупанти захопили шахту "Новогродівська № 1/3".
російські війська просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка, а також захопили місто Залізне на Донеччині. На Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.
 
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Окупанти нещодавно підтвердили наступ у Торецьку та на південний схід від міста. Геолокаційні кадри за 21 та 27 вересня показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка.
 
Геолокаційні кадри за 27 вересня вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися в північно-західному Залізному і захопили цей населений пункт.
 
російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що війська рф просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська № 1/3" на захід від Новогродівки.
 
Міністерство оборони рф 27 вересня заявило, що російські війська захопили Маринівку протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.
 
російські війська продовжували наступальні дії:
 
на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Крутого Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки;
на південь від Покровська біля Даченського;
на південний схід від Покровська — Новогродівка, Селидове, Миколаївка, Лисівка, Маринівка, Красний Яр, Цукурине, Желанне Друге.
 
російські джерела стверджували, що 26 і 27 вересня російські війська просунулися до Вугледара та поблизу нього. ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

 

війна в Україніросія окупантиДонецька область

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