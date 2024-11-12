росіяни просуваються на південь від Курахово – ISW

окупанти хочуть просунутись далі та вирівняти лінію фронту поблизу Курахово

російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Українські війська нещодавно трохи просунулися в межах основного українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій України в цьому районі 11 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 листопада, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево). 11 листопада російські джерела, зокрема Міністерство оборони, повідомили, що українські війська атакували на схід від Коренево поблизу Ольговки та на південний схід від Коренево біля Новоіванівки, Миколаєво-Дарино та Дарино.

російські сили також нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області, продовжуючи свої наступальні операції 11 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 10 листопада, показують, що підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот, Південний військовий округ) нещодавно відвоювали позиції під час механізованого штурму силами, еквівалентними зменшеній роті, на північний захід від Погребків (північніше Суджі). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, вказують, що російські війська просунулися в східному Даріно.

російські сили продовжили наступальні дії на південний схід від Коренево, в районах Леонідове, Миколаєво-Дарино, Дарино, Кругленьке та Новоіванівка, а також на північ від Суджі поблизу Малої Локні. 11 листопада полковник Вадим Мисник, речник Північного оперативного командування ЗСУ, повідомив, що російські війська ведуть інтенсивні наземні удари в Курській області з інтервалом у 10-15 хвилин. Мисник зазначив, що російські війська атакують за допомогою авіації, дронів та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Сумській, Чернігівській і Харківській областях. Він також зазначив, що на Курську область припадає значна частина російських боєприпасів, а інтенсивність російських ударів тут у два-три рази вища, ніж в Україні. За його словами, у Курській області діють підрозділи 810-ї ОМСБр ВМФ РФ і 155-ї ОМСБр (ТОФ, СВО). Також зазначається, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку (106-а дивізія ВДВ) діють поблизу Даріно.