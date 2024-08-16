росіяни просуваються на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW

російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України.

російські загарбницькі війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування продовжує віддавати перевагу просуванню на сході України, попри наступ ЗСУ в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, росія почала перекидати певні елементи з України, щоб реагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, які передислокуються, і звідки вони передислокуються, є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України.

Інститут не спостерігав у відкритих джерелах повідомлення про те, що рф передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.

Водночас на сході російські війська продовжують тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. Кадри з геолокацією, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що війська рф нещодавно просунулися поблизу Покровська та, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.