Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни просуваються на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW

16 серпня 2024, 08:55
росіяни просуваються на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW
Фото: з вільного доступу
російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України.

російські загарбницькі війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування продовжує віддавати перевагу просуванню на сході України, попри наступ ЗСУ в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, росія почала перекидати певні елементи з України, щоб реагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, які передислокуються, і звідки вони передислокуються, є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України.
 
Інститут не спостерігав у відкритих джерелах повідомлення про те, що рф передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.
 
Водночас на сході російські війська продовжують тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. Кадри з геолокацією, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що війська рф нещодавно просунулися поблизу Покровська та, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.
окупантивійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

Останні матеріали

Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється