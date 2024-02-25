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росіяни просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території - ISW

25 лютого 2024, 09:07
росіяни просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території - ISW
Фото: з вільного доступу
Ворог заявив, що захопив Ласточкине, Сіверне і Степове, однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Супутникові фото стверджують, що на тлі позиційних боїв російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади (41-а ОМСБр, Центральний військовий округ (ЦВО) нещодавно просунулися в південно-східному Ласточкиному Донецької області.

Водночас посійські джерела поширювали про те, що їхні війська начебто захопили все Ласточкине, Сіверне (на захід від Авдіївки) і Степове (на північний захід від Авдіївки). Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.

Американські аналітики додали, що позиційні бої тривали:

  • на захід від Авдіївки біля Орлівки,
  • Ласточкиного та Сіверного,
  • на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
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