росіяни просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території - ISW

Ворог заявив, що захопив Ласточкине, Сіверне і Степове, однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Супутникові фото стверджують, що на тлі позиційних боїв російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади (41-а ОМСБр, Центральний військовий округ (ЦВО) нещодавно просунулися в південно-східному Ласточкиному Донецької області.

Водночас посійські джерела поширювали про те, що їхні війська начебто захопили все Ласточкине, Сіверне (на захід від Авдіївки) і Степове (на північний захід від Авдіївки). Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.

Американські аналітики додали, що позиційні бої тривали: