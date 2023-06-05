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росіяни провалили евакуацію у Запорізькій області. Вони лише створювали "ілюзію"

05 червня 2023, 17:41
росіяни провалили евакуацію у Запорізькій області. Вони лише створювали
Фото з вільного доступу
"Евакуація" окупантів тривала не довго, через два – три дні люди почали повертатися.

Так звана російська "евакуація" місцевого населення з прифронтових територій Запорізької області до Бердянська і в росію зазнала краху.

Про це розповів депутат Запорізької обласної Ради Сергій Лишенко, повідомляє 24 Канал.

За його словами, окупанти дозволяли виїжджати лише обмеженій кількості людей. Загалом російська "евакуація" населення із Запорізької області – це чергова інформаційна спецоперація ворога.

"Так, росіяни хотіли показати, що на Запоріжжі дуже бояться провокацій та контрнаступу ЗСУ. Тому вони начебто організовували вивезення людей, евакуйовували державні установи, закривали магазини тощо", - зазначив Лишенко.

Він додав, що "евакуація" окупантів тривала не довго, через два – три дні люди почали повертатися.

"Люди через день поверталися й повідомляли, що окупанти не дозволяють всім виїжджати, а вивозять лише обраних", – сказав депутат Запорізької облради.

Він переконаний, що росіяни створили ілюзію, що вони вивозять чи евакуюють місцеве населення.

"росіяни створили списки людей, які мають виїхати. Вони зробили це навмисно для того, щоб не паралізувати роботу на місцях і не створювати хаос, а водночас на місцях можна було щось зробити", - резюмував експерт.

Запорізька областьевакуаціявійна в Україніросія окупанти

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