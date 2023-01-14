росіяни ракетою влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі, під завалами люди
14 січня 2023, 16:35
руїни після ракетного удару в Дніпрі
На місці вже працюють ДСНС та інші міські служби
Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.
На місці вже працюють ДСНС та інші міські служби.