росіяни ракетою влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі, під завалами люди

На місці вже працюють ДСНС та інші міські служби

Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.

На місці вже працюють ДСНС та інші міські служби.