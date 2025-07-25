росіяни різко прискорили виробництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" – CNN

Тепер російський завод вже не є частиною іранської франшизи з виробництва "Шахедів"

Супутникові знімки свідчать про те, що будівництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" в росії різко пришвидшилося.

За інформацією журналістів, на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі. На думку експертів, йдеться про гуртожитки та виробничі приміщення. Також з'явилися докази того, що підприємство залучає підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт.

У виданні нагадали, що "Алабуга", яка майже три роки виготовляла іранські дрони типу "Шахед", тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва та не є частиною іранської франшизи. Крім того, розширення відбувається настільки швидко, що, як вважають експерти, кінцевою метою підприємства може стати масове виробництво безпілотників для експорту по всьому світу.

Крім того, у 2023 році завод почав випускати дешевші версії, які були призначені для використання в якості приманок.

За словами аналітиків, які досліджували супутникові знімки, після завершення будівництва нових житлових приміщень, росіяни зможуть розмістити до 40 тисяч робітників. Тому це означатиме суттєве збільшення виробництва БпЛА.