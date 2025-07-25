Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни різко прискорили виробництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" – CNN

25 липня 2025, 19:07
росіяни різко прискорили виробництво
Фото: УНН
Тепер російський завод вже не є частиною іранської франшизи з виробництва "Шахедів"
Супутникові знімки свідчать про те, що будівництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" в росії різко пришвидшилося.
 
Про це повідомляє CNN. 
 
За інформацією журналістів, на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі. На думку експертів, йдеться про гуртожитки та виробничі приміщення. Також з'явилися докази того, що підприємство залучає підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт. 
 
У виданні нагадали, що "Алабуга", яка майже три роки виготовляла іранські дрони типу "Шахед", тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва та не є частиною іранської франшизи. Крім того, розширення відбувається настільки швидко, що, як вважають експерти, кінцевою метою підприємства може стати масове виробництво безпілотників для експорту по всьому світу. 
 
Крім того, у 2023 році завод почав випускати дешевші версії, які були призначені для використання в якості приманок.
 
За словами аналітиків, які досліджували супутникові знімки, після завершення будівництва нових житлових приміщень, росіяни зможуть розмістити до 40 тисяч робітників. Тому це означатиме суттєве збільшення виробництва БпЛА. 
 
Водночас у грудні телеканал CNN повідомляв, що з січня по вересень 2024 року "Алабуга" виготовила понад 5700 безпілотників, що вдвічі перевищує кількість, яку було вироблено за весь 2023 рік. 
 
Своєю чергою джерела в українській розвідці повідомили, що у 2024 році підприємство планувало виготовити 10 тисяч безпілотників-пасток "Гербера".
 
Також експерти вважають, що, швидше за все, на об'єкті не лише складають безпілотники, а й виготовляють їх повністю.
 
"Ми припускали, що двигун можуть зібрати в "Алабузі", але для деталей, що вимагають ливарного виробництва, вони уклали контракти з зовнішніми підрядниками. Тепер схоже, що в самій Алабузі у них є кілька печей або невеликий ливарний цех", - підкреслив колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт.
 
Аналітики наголосили, що інші країни виробляють власні версії "Шахеда", однак російські аналоги перебувають на найсучаснішому рівні, зокрема у плані засобів електронної протидії. 
 
"Так що я думаю, що це стане серйозним аргументом на користь покупки", - додав Олбрайт.

 

війна в Україніросія окупантидрони-камікадзе

Останні матеріали

Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється