росіяни різко прискорили виробництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" – CNN
25 липня 2025, 19:07
Фото: УНН
Тепер російський завод вже не є частиною іранської франшизи з виробництва "Шахедів"
Супутникові знімки свідчать про те, що будівництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" в росії різко пришвидшилося.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією журналістів, на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі. На думку експертів, йдеться про гуртожитки та виробничі приміщення. Також з'явилися докази того, що підприємство залучає підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт.
У виданні нагадали, що "Алабуга", яка майже три роки виготовляла іранські дрони типу "Шахед", тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва та не є частиною іранської франшизи. Крім того, розширення відбувається настільки швидко, що, як вважають експерти, кінцевою метою підприємства може стати масове виробництво безпілотників для експорту по всьому світу.
Крім того, у 2023 році завод почав випускати дешевші версії, які були призначені для використання в якості приманок.
За словами аналітиків, які досліджували супутникові знімки, після завершення будівництва нових житлових приміщень, росіяни зможуть розмістити до 40 тисяч робітників. Тому це означатиме суттєве збільшення виробництва БпЛА.
Водночас у грудні телеканал CNN повідомляв, що з січня по вересень 2024 року "Алабуга" виготовила понад 5700 безпілотників, що вдвічі перевищує кількість, яку було вироблено за весь 2023 рік.
Своєю чергою джерела в українській розвідці повідомили, що у 2024 році підприємство планувало виготовити 10 тисяч безпілотників-пасток "Гербера".
Також експерти вважають, що, швидше за все, на об'єкті не лише складають безпілотники, а й виготовляють їх повністю.
"Ми припускали, що двигун можуть зібрати в "Алабузі", але для деталей, що вимагають ливарного виробництва, вони уклали контракти з зовнішніми підрядниками. Тепер схоже, що в самій Алабузі у них є кілька печей або невеликий ливарний цех", - підкреслив колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт.
Аналітики наголосили, що інші країни виробляють власні версії "Шахеда", однак російські аналоги перебувають на найсучаснішому рівні, зокрема у плані засобів електронної протидії.
"Так що я думаю, що це стане серйозним аргументом на користь покупки", - додав Олбрайт.