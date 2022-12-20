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ПОЛІТИКА

росіяни розграбували заклади культури Херсона: викрадені предмети мистецтва та артефакти

20 грудня 2022, 14:49
росіяни розграбували заклади культури Херсона: викрадені предмети мистецтва та артефакти
Фото: DW
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому її війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п’ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, що становлять військові злочини

Російські військові сили та цивільні особи, які діяли за їхніми наказами, пограбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, кафедрального собору та національного архіву в Херсоні, перш ніж відступити після 8-місячної окупації міста. Про це повідомила сьогодні Human Rights Watch, пише Радіо Свобода.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому її війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п’ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, що становлять військові злочини.

"В останні дні окупації Херсона російські війська завантажували картини, золото, срібло, давньогрецькі артефакти, релігійні ікони та історичні документи на вантажівки, що прямували на підконтрольні росії території", — сказав Белкіс Вілле, заступник директора з питань криз і конфліктів Human Rights. 

"Це систематичне пограбування було організованою операцією з пограбування українців їхньої національної спадщини та є військовим злочином, за який грабіжники мають бути притягнуті до відповідальності", - додав він. 

російські війська окупували Херсон з 2 березня по 11 листопада. Протягом цього періоду, а особливо протягом останніх трьох тижнів, російські солдати та інші державні агенти, які працювали з ними, пограбували Херсонський обласний художній музей, Херсонський обласний краєзнавчий музей, собор Святої Катерини та Національний архів Херсонської області.

Будь-яке розкрадання, привласнення або захоплення майна музеїв і культурних установ в Україні росією є військовим злочином. Усі відповідальні особи, як цивільні, так і військові, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Херсонці вже зазнали місяців тортур та інших знущань під час російської окупації, а потім спостерігали, як їхню культурну та історичну спадщину пакують і вивозять", – сказав Вілле. "Народ України має право на повернення всіх вкрадених речей і на відповідальність за їх крадіжку".


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