Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни розкрили теми переговорів зі США в Ер-Ріяді

28 березня 2025, 14:55
росіяни розкрили теми переговорів зі США в Ер-Ріяді
Фото: Reuters
Зокрема, сторони обговорювали механізми контролю над реалізацією "Чорноморської ініціативи".
росія виступає проти розміщення іноземного миротворчого контингенту на території України. У кремлі вважають, що це нібито "затягне конфлікт".
 
Про це заявив російський сенатор Григорій Карасін в ефірі "россии 24".
 
За його словами, зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді була "конструктивною і спокійною, але не дуже результативною".
 
"Але це було б наївно - чекати якихось проривних результатів на першій же зустрічі", - сказав Карасін.
 
Сенатор зазначив, що рф і США обговорили механізми контролю над реалізацією "Чорноморської ініціативи" на випадок її відновлення. Він поділився, що сторони також обговорювали підключення деяких російських банків до SWIFT. Проте точних термінів поки що не затверджено.
 
"На зустрічі зі США обговорювали доступ РФ до портів для експорту сільгосппродукції та підключення россільгоспбанку до SWIFT, американці поставилися до цього спокійно", - запевнив сенатор.
 
Крім того, Карасін додав, що представники США висували деякі "неприйнятні для росії пропозиції" і кілька разів зідзвонювалися з керівництвом у Вашингтоні.
 
"Представники Штатів спочатку намагалися зобразити парламентерів, які вирішують за обидві сторони, але зрозуміли, що з російською стороною це не пройде", - підкреслив він.
 
Карасін також сказав, що позитивні результати щодо "українського врегулювання" можуть бути або наприкінці цього року, або не цього року.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Сігналгейт триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Сігналгейт триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється