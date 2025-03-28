росіяни розкрили теми переговорів зі США в Ер-Ріяді

Зокрема, сторони обговорювали механізми контролю над реалізацією "Чорноморської ініціативи".

росія виступає проти розміщення іноземного миротворчого контингенту на території України. У кремлі вважають, що це нібито "затягне конфлікт".

Про це заявив російський сенатор Григорій Карасін в ефірі "россии 24".

За його словами, зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді була "конструктивною і спокійною, але не дуже результативною".

"Але це було б наївно - чекати якихось проривних результатів на першій же зустрічі", - сказав Карасін.