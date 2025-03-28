росіяни розкрили теми переговорів зі США в Ер-Ріяді
28 березня 2025, 14:55
Фото: Reuters
Зокрема, сторони обговорювали механізми контролю над реалізацією "Чорноморської ініціативи".
росія виступає проти розміщення іноземного миротворчого контингенту на території України. У кремлі вважають, що це нібито "затягне конфлікт".
Про це заявив російський сенатор Григорій Карасін в ефірі "россии 24".
За його словами, зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді була "конструктивною і спокійною, але не дуже результативною".
"Але це було б наївно - чекати якихось проривних результатів на першій же зустрічі", - сказав Карасін.
Сенатор зазначив, що рф і США обговорили механізми контролю над реалізацією "Чорноморської ініціативи" на випадок її відновлення. Він поділився, що сторони також обговорювали підключення деяких російських банків до SWIFT. Проте точних термінів поки що не затверджено.
"На зустрічі зі США обговорювали доступ РФ до портів для експорту сільгосппродукції та підключення россільгоспбанку до SWIFT, американці поставилися до цього спокійно", - запевнив сенатор.
Крім того, Карасін додав, що представники США висували деякі "неприйнятні для росії пропозиції" і кілька разів зідзвонювалися з керівництвом у Вашингтоні.
"Представники Штатів спочатку намагалися зобразити парламентерів, які вирішують за обидві сторони, але зрозуміли, що з російською стороною це не пройде", - підкреслив він.
Карасін також сказав, що позитивні результати щодо "українського врегулювання" можуть бути або наприкінці цього року, або не цього року.