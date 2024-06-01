росіяни розробляють нові безпілотники з пінопласту – ISW

російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон.

російські війська продовжують розробляти нові ракети та безпілотники для використання в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що росія розробила новий "бронебійний" варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 "НАР" для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці.

Аналітики розповідають, що російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон від першої особи (FPV) IRT-Scout з максимальною швидкістю 90 кілометрів на годину, радіусом дії 50 кілометрів, часом польоту до 60 хвилин, і корисним навантаженням 200 грамів. Повідомляється, що IRT-Scout стійкий до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і легко піддається ремонту, оскільки виготовлений з пінопласту.